Дело Каныбека Осмоналиева. В чем обвиняют экс-депутата, рассказали в ГКНБ

ГКНБ продолжает расследование уголовного дела по статье «Покушение на насильственный захват власти» УК КР, в котором одним из главных фигурантов является экс-депутат Жогорку Кенеша Каныбек Осмоналиев. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, следствие собрало достаточно материалов, свидетельствующих о том, что Каныбек Осмоналиев в своих выступлениях затрагивал различные вопросы, касающиеся госуправления. Это, по данным ведомства, спровоцировало участников к агрессивным действиям, что привело к дестабилизации обстановки.

В ГКНБ напомнили, что Садыр Жапаров и его близкие просили не проводить митинги. Однако Каныбек Осмоналиев все же организовал акцию протеста. Экс-депутат наблюдал за происходящим со стороны и не пытался предотвратить агрессивные действия митингующих, переросшие в массовые беспорядки.

«Заявление о том, что его допросили всего один раз, не соответствует действительности», — сказали в ведомстве.

Напомним, что после митинга на площади Ала-Тоо в поддержку бывшего нардепа парламента Садыра Жапарова ГКНБ задержал экс-депутата ЖК Каныбека Осмоналиева и бывшую судью Анар Дубанаеву. Их подозревают в покушении на насильственный захват власти.