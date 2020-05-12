В ГСИН пояснили, почему бывшего премьер-министра Сапара Исакова вернули в СИЗО-1

Бывший премьер-министр Сапар Исаков этапирован в СИЗО-1 по решению Первомайского районного суда. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

По данным ведомства, Сапар Исаков является фигурантом уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Поэтому на время проведения процесса он будет находиться в следственном изоляторе в Бишкеке.

«На здоровье Сапар Исаков не жаловался. О том, что он может быть заражен коронавирусом, заявили члены СДПК», — подчеркнули в ГСИН, уточняя, почему осужденный Исаков будет подвергнут ПЦР-диагностике.

Напомним, что Свердловский районный суд столицы признал виновным в коррупции и приговорил бывшего премьера Сапара Исакова к 15 годам лишения свободы. Бишкекский горсуд оставил это решение в силе.

В апреле бывшего главу правительства этапировали из СИЗО-1 в исправительную колонию № 8, несмотря на заявления его адвокатов о том, что суд по делу о ремонте Исторического музея еще не окончен и доставлять подсудимого из села Петровка в Бишкек на каждое заседание будет сложно.