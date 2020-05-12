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Общество

В Бишкеке установлен памятник спецназовцу, погибшему в кой-ташских событиях

На Ала-Арчинском кладбище в Бишкеке открыт памятник спецназовцу — полковнику ГКНБ КР Усенбеку Ниязбекову, погибшему в ходе кой-ташских событий 7 августа. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, сегодня в стране отмечается день памяти бойцов спецподразделения «Альфа», погибших при исполнении служебного долга.

На церемонии открытия отмечено, что Усенбек Ниязбеков был простым и жизнерадостным человеком. Он запомнился как добрый, отзывчивый и любящий отец. Преданный друг и истинный сын Отечества до конца выполнял свой служебный долг.

Напомним, что полковник Усенбек Ниязбеков погиб 7 августа 2019 года в ходе штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Полковник посмертно награжден медалью «Эрдик».

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152569/
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