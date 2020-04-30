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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Генпрокуратура: Кыргызстанцы, извиняющиеся на камеру, сами просили это сделать

В Генпрокуратуре утверждают, что граждане сами хотят извиниться за распространение недостоверной информации. Ответ главного надзорного органа на запрос в своем микроблоге в Twitter выложил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

В Генпрокуратуре отметили, что проверка не подтвердила фактов принуждения со стороны сотрудников ГКНБ граждан и врачей к публичному извинению. «Авторы роликов приносили извинения добровольно, законодательством КР это не запрещается», — отметили в ведомстве.

С момента появления первых данных о коронавирусе в Кыргызстане участились случаи распространения дезинформации и слухов в социальных сетях и мессенджерах. Это происходило в том числе и потому, что госорганы игнорировали запросы журналистов и СМИ на получение оперативных и официальных сводок.

В ГКНБ практически ежедневно информировали о выявлении распространителей слухов, рассылая в редакции видео с извинениями граждан.

Когда в социальных сетях появилось извинение врача, сообщившего о некачественных средствах индивидуальной защиты, в обществе разразился скандал, о котором написали и мировые СМИ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151523/
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