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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Главврач инфекционки обвинил медиков скорой в создании угрозы для окружающих

Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев прокомментировал видео, снятое медиками скорой помощи, о том, как им приходится переодевать средства индивидуальной защиты около мусорных баков.

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Глава стационара подтверждает, что на кадрах действительно площадка для обработки спецмашин.

По словам Гульжигита Аалиева, планировка предусматривает сточные канавки для стока воды в канализационную систему города, что согласовано с ЦГСЭН. Площадка предусмотрена только для обработки спецмашин.

«Сотрудникам раздеваться на этой площадке строго запрещено. Однако запрет нарушается самими работниками Центра экстренной медицины. На это неоднократно были сделаны замечания», — сказал он.

«Сотрудники центра нарушают санитарно-гигиенические нормы и создают угрозу заражения не только для себя, окружающих лиц, но и работников РКИБ. Обеспечение сотрудников скорой помощи спецодеждой, дальнейшая обработка, а также утилизация защитных костюмов в обязанности инфекционной больницы не входят», — пояснил главврач.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151214/
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