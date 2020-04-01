Кыргызстанцы за свой счет смогут проверить себя на коронавирус

Вопрос тестирования на коронавирус в частных лабораториях решается. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

По его словам, от граждан поступают вопросы, где можно пройти тестирование. В течение нескольких дней Минздрав решит юридическую сторону вопроса и частным лабораториям разрешат проводить экспресс-тестирование.

«Всего экспресс-тестирование на коронавирус прошли 9 тысяч 128 человек, за сутки — 884. Есть обращения от граждан о том, что они хотят провериться на коронавирус. Эти люди не входят ни в одну группу — они не приехали из неблагополучных стран, не контактировали с больными. Мы решаем этот вопрос, после чего механизм будет запущен. Граждане смогут обратиться в частные лаборатории и за свой счет пройти обследование», — сказал Касымбек Мамбетов.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.