Бардак продолжается. Больницам не привозят лекарства: поставщиков не пропускают

Больницы и поликлиники могут остаться без лекарств и средств индивидуальной защиты. Поставщиков не пропускают на блокпостах. Об этом 24.kg сообщил руководитель ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

По его словам, речь идет о поставках по заказу Минздрава.

«Особенно это касается регионов. Например, компания получила пропуск до Бишкека, но им надо обеспечить доставку в Кара-Балту или другой населенный пункт, а они не могут довезти медикаменты до точки назначения. Поставщики начинают отказываться от доставки грузов», — рассказал он.

Айбар Султангазиев предлагает штабу срочно решить вопрос о каком-то едином пропуске для поставщиков Минздрава, в противном случае нехватку лекарств будут ощущать все нуждающиеся в них.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.