11:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Сапара Исакова уговорили участвовать в суде друзья

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ.

Суд перешел к прениям сторон.

В ходе судебного заседания бывший премьер-министр Сапар Исаков заявил, что он не планировал принимать участие в судебном разбирательстве. Однако его уговорили рассказать правду соратники и друзья. Ранее, напомним, бывший премьер-министр отказался участвовать в процессах, заявив об их политизированности.

По словам подсудимого, в уголовном деле нет ни одного факта, документа, которые бы доказывали вину обвиняемых.

«Возникли вопросы: почему не построить ГЭС? Их строить нерентабельно, это я с ответственностью заявляю. Сегодняшние тарифы на электричество не интересны для инвесторов. У правительства на строительство ГЭС нет денег», — сказал Сапар Исаков.

Он напомнил, что повышение тарифов в 2014 году произошло благодаря пониманию народа.

«Мы на коленках ходим и просим денег у инвесторов. Они в свою очередь требуют повышения тарифа на электричество для того, чтобы были какие-то гарантии», — добавил Сапар Исаков.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146563/
просмотров: 495
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокат просит оправдать Сапара Исакова
У Сапара Исакова родились сыновья-двойняшки. Теперь он отец шестерых детей
Суд по Историческому музею. С кем советовалась Мира Карыбаева, рассказали в суде
Сапар Исаков отравился пищей в СИЗО. ГКНБ уверяет, что с ним все в порядке
Суд по Историческому музею. Подозреваемых допрашивают в качестве свидетелей
Суд по Историческому музею. Свидетель о том, какие указания давал Сапар Исаков
Суд по Историческому музею. Свидетель заявил: Сапар Исаков не давил на него
Суд по ремонту Исторического музея. Гособвинение требует явки Сапара Исакова
Сапар Исаков поздравил журналистов с Новым годом
Суд по ремонту Исторического музея. Отвод председательствующему отклонен
Популярные новости
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери Омурбек Бабанов выдает дочь замуж. Стало известно, кто избранник Айпери
Пандемия коронавируса. За&nbsp;нарушение карантина в&nbsp;Кыргызстане будут штрафовать Пандемия коронавируса. За нарушение карантина в Кыргызстане будут штрафовать
Министр здравоохранения объяснил, почему в&nbsp;школах не&nbsp;вводят карантин Министр здравоохранения объяснил, почему в школах не вводят карантин
Бизнес
Инновационные методы лечения помогут победить рак Инновационные методы лечения помогут победить рак
6&nbsp;фактов об&nbsp;исламском финансировании от&nbsp;Чубака ажы Жалилова 6 фактов об исламском финансировании от Чубака ажы Жалилова
Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей
Каждый клиент АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; может лично убедиться в&nbsp;точности налива топлива Каждый клиент АЗС «Газпромнефть» может лично убедиться в точности налива топлива
16 марта, понедельник
11:08
Правительство установит государственное регулирование цены на муку Правительство установит государственное регулирование ц...
10:57
Спекуляция на продуктах питания. Возбуждено два уголовных дела
10:48
Дело энергетиков. Сапара Исакова уговорили участвовать в суде друзья
10:41
15 фактов распространения ложной информации зарегистрировано только за сутки
10:21
ООН и ВОЗ полностью мобилизованы из-за коронавируса