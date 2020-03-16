Дело энергетиков. Сапара Исакова уговорили участвовать в суде друзья

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ.

Суд перешел к прениям сторон.

В ходе судебного заседания бывший премьер-министр Сапар Исаков заявил, что он не планировал принимать участие в судебном разбирательстве. Однако его уговорили рассказать правду соратники и друзья. Ранее, напомним, бывший премьер-министр отказался участвовать в процессах, заявив об их политизированности.

По словам подсудимого, в уголовном деле нет ни одного факта, документа, которые бы доказывали вину обвиняемых.

«Возникли вопросы: почему не построить ГЭС? Их строить нерентабельно, это я с ответственностью заявляю. Сегодняшние тарифы на электричество не интересны для инвесторов. У правительства на строительство ГЭС нет денег», — сказал Сапар Исаков.

Он напомнил, что повышение тарифов в 2014 году произошло благодаря пониманию народа.

«Мы на коленках ходим и просим денег у инвесторов. Они в свою очередь требуют повышения тарифа на электричество для того, чтобы были какие-то гарантии», — добавил Сапар Исаков.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.