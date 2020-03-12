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Общество

Возгорание на мусорном полигоне будут устранять эксперты из России

Мэрия Бишкека пригласила специалистов, чтобы устранить возгорание и постоянную задымленность на мусорном полигоне. Об этом сообщил на круглом столе «Концепция развития зеленого фонда Бишкека: механизмы реализации» вице-мэр столицы Мирлан Амантуров.

По его словам, специалисты приехали из Новосибирска.

«Мы хотим полностью погасить полигон к 1 июля», — отметил Мирлан Амантуров.

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Основная причина возгорания и задымленности — это неправильное складирование и отсутствие сортировки. «После того, как его тушат, через какое-то время там начинают формироваться биогазы, и мусор вновь возгорается», — подчеркнули в муниципалитете.

Добавим, что до конца 2020 года мэрия планирует запустить мусоросортировочный завод.

В 2013-м правительство Кыргызстана и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о финансировании проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке».

Столице выделили на проект 22 миллиона евро. Половина — кредит. В мае 2019 года заложили капсулу на месте строительства нового санитарного полигона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146252/
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