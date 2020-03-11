Дело Зилалиева. В суде рассказали, как горнодобывающая фирма получила лицензию

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

В суде допросили свидетеля Алтынбека Эргешова, который обращался к Дуйшенбеку Зилалиеву за советом по получению лицензии для горнодобывающей компании.

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По его словам, с обвиняемым он знаком с 2008 года и у них рабочие отношения. «На самом деле в этой компании я не работаю. Там раньше исполнительным директором был мой сын, и я хотел помочь, поделиться опытом, знаниями. Обратился к Дуйшенбеку Зилалиеву за советом о получении лицензии на разведку в рамках закона. Лицензию в итоге получили, но не знаю, участвовал ли в этом Зилалиев», — сказал Алтынбек Эргешов.

Адвокат сказала, что, по данным следствия, Дуйшенбек Зилалиев является учредителем этой компании.

Свидетель отметил, что учредителем ОсОО является Нурбакыт Абдибеков. «Слышал, ребята говорили, что Абдибеков родственник Зилалиева. Но учредителем компании, насколько известно, является Абдибеков. Хочу также отметить, что Дуйшенбек Зилалиев финансово компании не помогал — ни одного тыйына от него не было», — отметил свидетель.

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.