Он бог. Эксперты не нашли элементов экстремизма в заявлениях Арстана Алая

Уголовное дело в отношении Арстана Алая прекращено. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

По данным милиции, эксперты четыре месяца выясняли, есть ли в высказываниях Алая о том, что он бог, элементы разжигания межрелигиозной вражды. В результате, не найдя состава преступления в его деяниях, разбирательство прекращено.

Ранее депутаты парламента поинтересовались, является ли тенгрианство официально зарегистрированным и какую ответственность несут люди, пропагандирующие течение и заявляющие, что они боги. Госкомиссия по делам религий также проводит экспертизу по высказываниям Арстана Алая.

Арстан Алай (Абдылдаев) — автор известного мема «Зима не будет». Ранее он заявил, что назначен богом, а в 2020 году станет президентом Вселенной. Его сторонники потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова «мирно передать власть Арстану Алаю».