19:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Завышенный счет за электроэнергию. Абонента обязали оплатить сумму полностью

Житель Сокулукского района, у которого за январь начислено почти 4 тысячи сомов за электроэнергию, в течение дня обязался оплатить сумму, указанную в счет-извещении. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ОАО «Северэлектро».

Читайте по теме
В «Северэлектро» прокомментировали жалобу жителя Сокулукского района

По данным компании, 18 февраля начальник службы сбыта Сокулукского района встретился с жителем села Романовка, который был не согласен с выставленным счетом на оплату потребленной электроэнергии. 

«Согласно выписанному счету-извещению, абонент за январь потребил 2 тысячи 306 киловатт-часов, что соответствует показаниям прибора учета. Для проведения проверки работы счетчика инспектор службы сбыта выехал по адресу проживания абонента. Результаты проверки показали, что трехфазный прибор учета, установленный в доме, работает исправно, о чем и указано в акте, составленном в присутствии заявителя. Абонент подтвердил и в течение дня обязался оплатить по счету», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что о беспределе со стороны районных электрических сетей (РЭС) заявил житель Сокулукского района. Счет за электроэнергию в январе составил почти 4 тысячи сомов, несмотря на то, что абонент отапливает дом углем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144081/
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
В «Северэлектро» прокомментировали жалобу жителя Сокулукского района
Завышенные счета за свет. Житель Сокулукского района жалуется на РЭС
Жители Чуйской области жалуются на частые отключения электроэнергии
ОАО «Северэлектро» 3 февраля отключит свет у должников города Бишкека
Еще одна жительница Иссык-Куля получила счет за свет на 12,5 тысячи сомов
«Умные» счетчики невозможно обмануть, уверены в Нацэнергохолдинге
В «Ак-Ордо» из-за аварийного ремонта возможны перебои с электричеством
Жители двух многоэтажных домов на улице Ажибека Баатыра остались без отопления
Более миллиона сомов задолжал энергетикам Исторический музей
Цифра дня. 376,5 миллиона сомов за свет должны абоненты «Северэлектро»
Популярные новости
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
У&nbsp;кыргызстанца на&nbsp;круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус У кыргызстанца на круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Азиз Суракматов заверил, что сносить советские дома в&nbsp;центре Бишкека не&nbsp;будут Азиз Суракматов заверил, что сносить советские дома в центре Бишкека не будут
Бизнес
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
19 февраля, среда
19:27
Завышенный счет за электроэнергию. Абонента обязали оплатить сумму полностью Завышенный счет за электроэнергию. Абонента обязали опл...
19:01
Цифра дня. 426,6 миллиона сомов налогов оплатили дистанционно в 2019 году
18:48
Правозащитники взяли на контроль дело избитого ребенка в Беловодском интернате
18:30
20 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:00
Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $705,7