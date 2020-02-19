Дело энергетиков. Между судьей и адвокатом произошла перепалка из-за студентов

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ. Председательствует на процессе судья Ирина Воронцова.

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В ходе заседания возникла перепалка между ней и адвокатом бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбеком Токтакуновым. Он пригласил в зал студентов-юристов. Однако судья попросила их удалиться, отметив, что никто ее не уведомлял об их присутствии, а студенты могут посетить и другое заседание. Юрист возмутился, напомнив, что процесс открытый. «Суд делает вам замечание за недостойное поведение. Что это за шатания во время процесса? Я вас призываю, прекратите так себя вести. Вы здесь устраиваете политические митинги какие-то», — заявила судья.

В итоге студенты покинули зал. Продолжился допрос свидетелей.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.