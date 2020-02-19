07:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В «Северэлектро» прокомментировали жалобу жителя Сокулукского района

В пресс-службе ОАО «Северэлектро» прокомментировали жалобу одного из абонентов Сокулукского района на завышенный счет оплаты за электроэнергию. 

По данным компании, абонент, у которого за январь начислено почти 4 тысячи сомов, потребляет количество киловатт-часов, соответствующее сумме в счете.

«Начальник Сокулукского энергосбыта вспомнил этого человека. Он опровергает, что разговаривал с посетителем в грубой форме, ему посоветовали отключить автомат и проверить счетчик», — отметили в компании.

Уточняется, что если гражданин не согласен с суммой в квитанции, он может написать заявление, энергетики проверят прибор учета.

Напомним, о беспределе со стороны районных электрических сетей (РЭС) заявляет житель Сокулукского района. Счет за электроэнергию в январе составил почти 4 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144017/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Завышенные счета за свет. Житель Сокулукского района жалуется на РЭС
Жители Чуйской области жалуются на частые отключения электроэнергии
ОАО «Северэлектро» 3 февраля отключит свет у должников города Бишкека
Еще одна жительница Иссык-Куля получила счет за свет на 12,5 тысячи сомов
«Умные» счетчики невозможно обмануть, уверены в Нацэнергохолдинге
В «Ак-Ордо» из-за аварийного ремонта возможны перебои с электричеством
Жители двух многоэтажных домов на улице Ажибека Баатыра остались без отопления
Более миллиона сомов задолжал энергетикам Исторический музей
Цифра дня. 376,5 миллиона сомов за свет должны абоненты «Северэлектро»
В ОАО «Северэлектро» объяснили, почему на оплату счета дали несколько часов
Популярные новости
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
У&nbsp;кыргызстанца на&nbsp;круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус У кыргызстанца на круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Азиз Суракматов заверил, что сносить советские дома в&nbsp;центре Бишкека не&nbsp;будут Азиз Суракматов заверил, что сносить советские дома в центре Бишкека не будут
Бизнес
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
Обменяй старый смартфон на&nbsp;новый в&nbsp;O!Store Обменяй старый смартфон на новый в O!Store
19 февраля, среда
07:07
В «Северэлектро» прокомментировали жалобу жителя Сокулукского района В «Северэлектро» прокомментировали жалобу жителя Сокулу...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 февраля, вторник
23:51
Новый флагманский смартфон представила компания Sharp
23:32
В Россию не пропустили более 42 тонн продукции из Кыргызстана
23:01
В Индии корова устроила погоню за девушками, ехавшими на скутере
22:29
В Бишкеке на пересечении улицы Абдрахманова и проспекта Чуй появилась яма
22:01
Завышенные счета за свет. Житель Сокулукского района жалуется на РЭС