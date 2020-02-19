В «Северэлектро» прокомментировали жалобу жителя Сокулукского района

В пресс-службе ОАО «Северэлектро» прокомментировали жалобу одного из абонентов Сокулукского района на завышенный счет оплаты за электроэнергию.

По данным компании, абонент, у которого за январь начислено почти 4 тысячи сомов, потребляет количество киловатт-часов, соответствующее сумме в счете.

«Начальник Сокулукского энергосбыта вспомнил этого человека. Он опровергает, что разговаривал с посетителем в грубой форме, ему посоветовали отключить автомат и проверить счетчик», — отметили в компании.

Уточняется, что если гражданин не согласен с суммой в квитанции, он может написать заявление, энергетики проверят прибор учета.

Напомним, о беспределе со стороны районных электрических сетей (РЭС) заявляет житель Сокулукского района. Счет за электроэнергию в январе составил почти 4 тысячи сомов.