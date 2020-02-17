Дело энергетиков. Важные показания свидетеля: сумма ущерба необоснованная

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ. Председательствует на процессе судья Ирина Воронцова.

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По словам адвоката Бактыбека Жумашева, был допрошен свидетель Евгений Хафизов.

«Он подтвердил, что на момент подготовки проектно-сметной документации не была проведена государственная экспертиза. Несмотря на это, следствие использовало эту смету как доказательство обвинения. Однозначно следствие должно было дождаться результатов», — сказал Бактыбек Жумашев.

Кроме того, в деле имеется письмо Евгения Хафизова о том, что проектная документация предоставлена не в полном объеме.

«Хафизов написал письмо в Государственную судебно-экспертную службу где указано, что Кыргызский институт «Энергопроект» не обладал полной информацией по перечню документации, разработанной и переданной в адрес заказчика. То есть смета проекта модернизации ТЭЦ Бишкека составлялась на основе имеющихся документов, соответственно КИ «Энергопроект» не имел возможности объективно оценить ее полноту. Это значит, что сумма ущерба необоснованная», — отметил Бактыбек Жумашев.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.