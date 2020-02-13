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Общество

Поминки по Айдару Акаеву пройдут в Кыргызстане. Где и кто организует

В Кемине, на малой родине первого президента страны Аскара Акаева, пройдут поминальные мероприятия по старшему сыну Айдару Акаеву, который скончался в Москве 5 февраля. Об этом 24.kg сообщили близкие семьи.

Никто из семьи Аскара Акаева не планирует посещать Кыргызстан в ближайшее время. Поминки организуют родственники семьи, рассказали близкие. По их данным, поминальные мероприятия также пройдут в Москве, где соберутся самые близкие и родные Аскара и Майрам Акаевых.

Тем временем в некоторых СМИ появилась информация о том, что бывшая первая леди Кыргызстана прилетела в Бишкек. Однако Государственная пограничная служба опровергла ее.

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В ведомстве назвали распространенные сведения выдумкой. «Это же фейк. Гражданка Майрам Дуйшеновна Акаева не пересекала государственную границу страны», — отметили в ГПС, отвечая на вопросы 24.kg.

Друзья старшего сына Акаевых также намерены провести поминальные мероприятия в столице. Это их инициатива, подчеркнули близкие семьи и выразили благодарность за память.

Айдар Акаев скоропостижно скончался в Москве за пять дней до своего 44-летия. У него произошла внезапная остановка сердца. Врачи не успели его спасти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143422/
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