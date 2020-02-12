Дело энергетиков. Салайдин Авазов признал вину и готов заплатить штраф

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ. Председательствует судья Ирина Воронцова.

Продолжается допрос обвиняемых. Бывший глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов признал вину в злоупотреблении служебным положением, попросил учесть это обстоятельство и действия переквалифицировать.

Готов частично возместить ущерб в сумме 5 миллионов сомов. Салайдин Авазов

Он отметил, что под руководством президента, его аппарата, Минэнерго поручили заключить контрактное соглашение с ТВЕА. Мотивом было обеспечение энергобезопасности страны с учетом сжатых сроков, чтобы успеть к саммиту ШОС.

«Электрические станции» не могли влиять на условия заключения контракта, включая выбор подрядчика, несмотря на это, мы настояли на разработке подрядчиком полноценного ТЭО. Я не знаю, почему заказчик не истребовал у подрядчика полноценное ТЭО. Я уже не был тогда директором», — подчеркнул Салайдин Авазов.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.

