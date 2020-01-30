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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Угрозы матери девочки, работавшей в притоне: возбуждено уголовное дело

По факту угроз матери девочки, работавшей в притоне, УВД Ак-Суйского района возбудило уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

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Уточняется, что 27 января в милицию обратилась жительница села Жергез. Она заявила, что 26 явнаря к ней пришли неизвестные люди и ворвались в дом.

«Со слов заявительницы, к ней домой приходили трое мужчин и одна женщина. Они ворвались в дом и требовали написать встречное заявление в отношении задержанных за вовлечение в проституцию несовершеннолетней. Заявление зарегистрировано в ЕРПП по статье «Нарушение неприкосновенности жилища». Сейчас девочка находится в Бишкеке рядом с тетей», — отметили в УВД.

Напомним, что Ленинский районный суд столицы заключил под стражу на два месяца трех подозреваемых в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. Суд санкционировал их арест с содержанием в СИЗО-1 Бишкека. Подозреваемыми проходят три женщины — работницы притона и администратор заведения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142048/
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