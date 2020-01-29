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Общество
Сюжеты: Иски против СМИ, Скандал с Райымбеком Матраимовым

Иски Матраимовых против СМИ. Суд просит не фотографировать, юристы возражают

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается судебный процесс по иску семьи Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop, «Азаттыка» и журналиста Али Токтакунова. Председательствует на процессе судья Жылдыз Ибраимова.

Секретарь заседания сегодня настоятельно просила представителей СМИ не фотографировать в зале суда. Она напомнила о решении председательствующего о запрете фото- и видеосъемки.

Однако представитель интересов Kloop Фатима Якупбаева возразила и призвала действовать в рамках Гражданско-процессуального кодекса.

«Суд запретил видеосъемку только во время процесса. Судьи еще в зале нет. Когда она появится, тогда снимать перестанут», — сказала юрист.

Несмотря на это, телеоператоров вывели из зала суда за 5 минут до начала заседания.

Ранее юристы истцов ходатайствовали о запрете съемки. Суд ходатайство удовлетворил.

Напомним, что семья Матраимовых отозвала материальные претензии к 24.kg на сумму 15 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141959/
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