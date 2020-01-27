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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Суд намерен заменить адвоката Сапару Исакову

В Бишкекском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу о модернизации столичной ТЭЦ.

До начала заседания стало известно, что на процесс не явился адвокат обвиняемого бывшего премьер-министра Сапара Исакова Замир Жоошев.

Председательствующая на процессе Ирина Воронцова заявила, что защитник нарушил юридические и процессуальные нормы. По ее словам, адвокат не предупредил о том, что может не прийти, а без него процесс не может быть продолжен.

Сапар Исаков попытался объяснить отсутствие защитника тем, что Замир Жоошев оформляет документы на визу и задерживается.

Ирина Воронцова сказала, что суд направит жалобу в адвокатуру. В случае если адвокат не придет на следующее заседание, его заменят.

По уголовному делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека проходят бывшие высокопоставленные чиновники. Решением Свердловского районного суда экс-премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141690/
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