Дело энергетиков. Следствие не допросило важного свидетеля, заявил Сапар Исаков

В Бишкекском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу о модернизации столичной ТЭЦ.

В ходе заседания суд допросил обвиняемого Сапара Исакова. Он заявил, что уголовное дело строится на аналитической записке президенту, в которой указывались необходимость модернизации ТЭЦ Бишкека и несколько компаний, готовых это сделать.

«Я подписал этот документ как заведующий отделом внешней политики. До меня в записке была подпись Нурсулу Ахметовой. Я поддерживаю этот документ, считаю аналитическую записку своевременной и правильной. Однако следствие не допросило важного свидетеля — исполнителя документа. Если бы следователи допросили его, вопросы ко мне автоматически отпали бы», — сказал Сапар Исаков.

По уголовному делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека проходят бывшие высокопоставленные чиновники. Решением Свердловского районного суда экс-премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.