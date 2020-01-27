13:17
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Следствие не допросило важного свидетеля, заявил Сапар Исаков

В Бишкекском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу о модернизации столичной ТЭЦ.

В ходе заседания суд допросил обвиняемого Сапара Исакова. Он заявил, что уголовное дело строится на аналитической записке президенту, в которой указывались необходимость модернизации ТЭЦ Бишкека и несколько компаний, готовых это сделать.

«Я подписал этот документ как заведующий отделом внешней политики. До меня в записке была подпись Нурсулу Ахметовой. Я поддерживаю этот документ, считаю аналитическую записку своевременной и правильной. Однако следствие не допросило важного свидетеля — исполнителя документа. Если бы следователи допросили его, вопросы ко мне автоматически отпали бы», — сказал Сапар Исаков.

По уголовному делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека проходят бывшие высокопоставленные чиновники. Решением Свердловского районного суда экс-премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141668/
просмотров: 730
Версия для печати
Материалы по теме
Дело энергетиков. Сумма реконструкции в $150 миллионов была предварительной
Дело энергетиков. В назначении дополнительной экспертизы адвокатам отказано
Дело энергетиков. За Осмонбека Артыкбаева штраф частично оплатили третьи лица
Дело энергетиков. Адвокат о необоснованном приговоре Осмонбеку Артыкбаеву
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Полного текста приговора все еще нет
Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на шестерых людей
Нурбек Токтакунов назвал решение суда по модернизации ТЭЦ ожидаемым
Дело энергетиков. Айбека Калиева приговорили к 15 годам
Дело энергетиков. Осмонбека Артыкбаева и Ольгу Лаврову приговорили к штрафу
Дело энергетиков. Жанторо Сатыбалдиева приговорили к 7,5 года заключения
Популярные новости
Кыргызстанка перепела Витаса. Получилось лучше оригинала Кыргызстанка перепела Витаса. Получилось лучше оригинала
Убийство директора Cambridge School. Обвиняемому вынесен приговор Убийство директора Cambridge School. Обвиняемому вынесен приговор
В&nbsp;Бишкеке мужчина напал на&nbsp;женщину с&nbsp;ребенком. Милиция проверяет сообщение В Бишкеке мужчина напал на женщину с ребенком. Милиция проверяет сообщение
Лобби застройщиков. В&nbsp;Кыргызстане упразднили разрешения на&nbsp;строительство Лобби застройщиков. В Кыргызстане упразднили разрешения на строительство
Бизнес
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; получил награду &laquo;За&nbsp;достижения в&nbsp;инновациях и&nbsp;технологиях&raquo; Банк «Бай Тушум» получил награду «За достижения в инновациях и технологиях»
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
27 января, понедельник
13:03
Нарушила Кодекс чести. Судья, совершившая ДТП в нетрезвом состоянии, уволена Нарушила Кодекс чести. Судья, совершившая ДТП в нетрезв...
12:44
Президент принял участие в митинге-реквиеме в честь прорыва блокады Ленинграда
12:40
Банк «Бай Тушум» получил награду «За достижения в инновациях и технологиях»
12:39
Премьер недоволен. От акимов нет идей по привлечению инвестиций
12:38
В 2020 году из дотаций выведут 40 айыл окмоту