Дело энергетиков. Сумма реконструкции в $150 миллионов была предварительной

В Бишкекском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу о модернизации столичной ТЭЦ.

В ходе заседания суд допросил обвиняемого Сапара Исакова. Он напомнил, что столичную ТЭЦ ввели в эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года чиновники начали вести переговоры о привлечении инвестиций для ее реконструкции.

«На текущий ремонт страна тратит баснословные деньги — 400-500 миллионов сомов. То есть, за 10-12 лет государство потратило около $100 миллионов. Сумма в $150 миллионов была предварительной. В суде первой инстанции свидетели подтвердили, что ее скорректировали до $386 миллионов. Также отмечу, что каких-либо переговоров с ТВЕА до подписания меморандума не было», — сказал Сапар Исаков.

По уголовному делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека проходят бывшие высокопоставленные чиновники. Решением Свердловского районного суда экс-премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.