Дело энергетиков. В назначении дополнительной экспертизы адвокатам отказано

В Бишкекском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу о модернизации столичной ТЭЦ.

В ходе судебного заседания адвокат бывшего главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева Бактыбек Жумашев заявил ходатайство о назначении дополнительной судебно-строительной и технической экспертиз.

По словам защитника, при составлении проектно-сметной документации модернизации ТЭЦ не были учтены пусконаладочные работы, строительство цеха химводоочистки, сероочистки, командировочные расходы китайских специалистов. Все это, по данным юриста, составляет несколько десятков миллионов долларов.

Обвиняемые также заявили, что не согласны с методикой расчетов.

Суд не удовлетворил просьбу адвоката. Судебная коллегия мотивировала это тем, что на заседание можно вызвать дополнительных свидетелей, не допрошенных ранее.

По уголовному делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека проходят бывшие высокопоставленные чиновники. Решением Свердловского районного суда экс-премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.