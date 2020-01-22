16:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. В назначении дополнительной экспертизы адвокатам отказано

В Бишкекском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу о модернизации столичной ТЭЦ.

В ходе судебного заседания адвокат бывшего главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева Бактыбек Жумашев заявил ходатайство о назначении дополнительной судебно-строительной и технической экспертиз.

По словам защитника, при составлении проектно-сметной документации модернизации ТЭЦ не были учтены пусконаладочные работы, строительство цеха химводоочистки, сероочистки, командировочные расходы китайских специалистов. Все это, по данным юриста, составляет несколько десятков миллионов долларов.

Обвиняемые также заявили, что не согласны с методикой расчетов.

Суд не удовлетворил просьбу адвоката. Судебная коллегия мотивировала это тем, что на заседание можно вызвать дополнительных свидетелей, не допрошенных ранее.

По уголовному делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека проходят бывшие высокопоставленные чиновники. Решением Свердловского районного суда экс-премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141243/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Дело энергетиков. За Осмонбека Артыкбаева штраф частично оплатили третьи лица
Дело энергетиков. Адвокат о необоснованном приговоре Осмонбеку Артыкбаеву
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Полного текста приговора все еще нет
Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на шестерых людей
Нурбек Токтакунов назвал решение суда по модернизации ТЭЦ ожидаемым
Дело энергетиков. Айбека Калиева приговорили к 15 годам
Дело энергетиков. Осмонбека Артыкбаева и Ольгу Лаврову приговорили к штрафу
Дело энергетиков. Жанторо Сатыбалдиева приговорили к 7,5 года заключения
Дело энергетиков. Сапара Исакова приговорили к 15 годам лишения свободы
Дело энергетиков. Ольга Лаврова надеется на объективность суда
Популярные новости
Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД предъявлено еще одно обвинение
Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;почему митинговали за&nbsp;Баткен Неделя-24. Все обвинения Алмазбека Атамбаева и почему митинговали за Баткен
США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана
Дело Атамбаева. Один из&nbsp;обвиняемых состоит на&nbsp;учете в&nbsp;психиатрической больнице Дело Атамбаева. Один из обвиняемых состоит на учете в психиатрической больнице
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
22 января, среда
16:01
В Бишкеке выступит заслуженный артист России Игорь Саруханов В Бишкеке выступит заслуженный артист России Игорь Сару...
15:47
Дело энергетиков. В назначении дополнительной экспертизы адвокатам отказано
15:30
Митинг в поддержку Садыра Жапарова проходит в Тюпе
15:24
Дело Зилалиева. Обвинение ходатайствует о принудительном приводе свидетелей
15:15
В Сузаке мать и двое детей умерли от отравления угарным газом