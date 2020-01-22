Дело энергетиков. Адвокат о необоснованном приговоре Осмонбеку Артыкбаеву

В Бишкекском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу о модернизации столичной ТЭЦ.

В ходе судебного заседания адвокат бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева Нурлан Садыков заявил о том, что приговор Свердловского районного суда вынесен необоснованно и незаконно.

По словам представителя защиты, выгод и преимуществ Осмонбек Артыкбаев не получил.

«Нет никаких доказательств преступного влияния со стороны моего подзащитного. Ни в судебном акте, ни в обвинительном заключении не указывается, был ли у него карьерный рост. Не указано и то, какие выгоды и преимущества для себя извлек Осмонбек Артыкбаев. Несмотря на эти пробелы, суд приговорил его к выплате максимального штрафа», — сказал адвокат.

Напомним, по уголовному делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека проходят семь бывших высокопоставленных чиновников. Решением Свердловского районного суда Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.