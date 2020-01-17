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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. В Бишкекском горсуде начинается рассмотрение апелляции

Бишкекский горсуд назначил дату заседания по рассмотрению апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по уголовному делу о модернизации ТЭЦ. Об этом 24.kg сообщил юрист Нурбек Токтакунов.

По его словам, процесс начнется 20 января. Юрист добавил, что адвокаты всех обвиняемых обжаловали приговор Свердловского районного суда.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140781/
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