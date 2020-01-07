Скандал в «Акнете». Стала известна дата начала суда над Кубаном Ажимудиновым

Уголовное дело, возбужденное в отношении главы компании «Акнет» Кубана Ажимудинова по фактам уклонения от уплаты налогов, будет рассмотрено в Первомайском районном суде Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в канцелярии суда.

Напомним, что Кубану Ажимудинову инкриминируются присвоение вверенного имущества, уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, незаконный оборот оружия, боеприпасов, подделка документов.

Судебный процесс пройдет под председательством судьи Адылбека Эсенбаева.

По данным следствия, ранее в бухгалтерии ОсОО «Акнет» обнаружена неофициальная черная касса с 2013 по 2018 год, после чего назначена налоговая проверка. По ее результатам общая доначисленная сумма для уплаты налогов и других обязательных платежей составила 616 миллионов 816 тысяч 112 сомов.

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Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.