17:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Скандал в «Акнете». Стала известна дата начала суда над Кубаном Ажимудиновым

Уголовное дело, возбужденное в отношении главы компании «Акнет» Кубана Ажимудинова по фактам уклонения от уплаты налогов, будет рассмотрено в Первомайском районном суде Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в канцелярии суда.

Напомним, что Кубану Ажимудинову инкриминируются присвоение вверенного имущества, уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, незаконный оборот оружия, боеприпасов, подделка документов.

Судебный процесс пройдет под председательством судьи Адылбека Эсенбаева.

По данным следствия, ранее в бухгалтерии ОсОО «Акнет» обнаружена неофициальная черная касса с 2013 по 2018 год, после чего назначена налоговая проверка. По ее результатам общая доначисленная сумма для уплаты налогов и других обязательных платежей составила 616 миллионов 816 тысяч 112 сомов.

Читайте по теме
Скандал в «Акнете». В чем обвиняется глава компании Кубан Ажимудинов

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.

ОсОО «Акнет» учредили Кубан Ажимудинов, Аскар Кутанов и Руслан Абдумажитов.

По словам сотрудников компании, Кубан Ажимудинов и Аскар Кутанов дружили с юности. Адвокаты первого отмечают, что при этом последний вообще не занимался делами «Акнета».

Скандал комментировал лишь один из трех — Руслан Абдумажитов. Он и подал заявление в Финпол на бывшего партнера. Под арестом оказался только Кубан Ажимудинов.

Эксперты считают, что бывшие партнеры просто не поделили прибыльный бизнес.
Ссылка:
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в «Акнете». Уголовное дело Кубана Ажимудинова поступило в суд
Скандал в «Акнете». В чем обвиняется глава компании Кубан Ажимудинов
Скандал в «Акнете». Следствие продлили еще на месяц
Скандал в «Акнете». Городской суд оставил Кубана Ажимудинова под стражей
Новые руководители «Акнета» опровергают рейдерский захват компании
Скандал в «Акнете». Кубана Ажимудинова водворят в СИЗО-1
Скандал в «Акнете». Учредителей компании не пускают в офис
Скандал в «Акнете». Учредитель предлагает ввести внешнее управление компанией
Скандал в «Акнете». Сотрудников просят не поддаваться провокациям
«Акнет»: скандал под покровительством
Популярные новости
Новый взгляд на&nbsp;традиции кыргызов от&nbsp;Диармуа Шерри из&nbsp;Ирландии Новый взгляд на традиции кыргызов от Диармуа Шерри из Ирландии
Дело Атамбаева. Имущество депутата Ирины Карамушкиной арестовано Дело Атамбаева. Имущество депутата Ирины Карамушкиной арестовано
В&nbsp;Бишкеке пьяный мужчина напал на&nbsp;врачей, которые спасали его больного ребенка В Бишкеке пьяный мужчина напал на врачей, которые спасали его больного ребенка
Дело Адамкула Жунусова. Экс-глава таможни погасил часть ущерба государству Дело Адамкула Жунусова. Экс-глава таможни погасил часть ущерба государству
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
7 января, вторник
16:52
Скандал в «Акнете». Стала известна дата начала суда над Кубаном Ажимудиновым Скандал в «Акнете». Стала известна дата начала суда над...
16:08
Жизнь без пластика. В Лейлекском районе открыли частный пункт сбора мусора
16:05
Снег в Бишкеке. 663 дворника вышли в Рождество на уборку улиц
12:00
Наша гордость. Кыргызстанцы, которые удивили нас в 2019 году
11:47
Бишкекчане услышали, как звучит вибрафон. В столице выступил дуэт из Украины