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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 6 января 1969 года

Самым холодным в Бишкеке (Фрунзе) было 6 января 1969 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

Тогда в столице температура опустилась до 29,3 градуса мороза.

Самым теплым 6 января было в 1940 году. Тогда воздух прогрелся до +15,7 градуса.

Отметим, ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2019 год, а погодных аномалий — с 1925 года.

Норма среднемесячной температуры января для Бишкека составляет минус 2,7 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был январь 1976 года, когда средняя температура составила +1,6 градуса. Самым холодным — январь 1969 года. Тогда среднемесячная температура воздуха составила минус 12 градусов.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии,6 января днем в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей дождь, снег, в предгорных и горных районах — снег. В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. ВВ Бишкеке осадков не ожидается, но возможен ветер с порывами до 14 метров в секунду. При этом температура воздуха ночью составит 5-7 градусов мороза, а днем — 4-6 градусов тепла.
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