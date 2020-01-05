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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным было 5 января 1969 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще городе Фрунзе) было 5 января 1969 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день тогда в столице зафиксировали 28,3 градуса мороза.

Самым теплым 5 января было в 2002 году, когда воздух прогрелся до +19 градусов.

Отметим, ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2019 год, а погодных аномалий — с 1925 года.

Норма среднемесячной температуры января для Бишкека составляет минус 2,7 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был январь 1976 года, когда средняя температура составила +1,6 градуса. Самым холодным — январь 1969 года. Тогда среднемесячная температура воздуха составила минус 12 градусов.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 5 января в отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 3-8 м/с. В Бишкеке без осадков, ночью 5-7 градусов мороза, а днем — 6-8 градусов тепла.
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