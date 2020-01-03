Температурные рекорды. Самым холодным было 3 января 1969 года

Самым холодным в Бишкеке (Фрунзе) стало 3 января 1969 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице было 29 градусов мороза.

Самым теплым 3 января было в 2001 году, когда воздух прогрелся до +17,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2019 год, а погодных аномалий — с 1925 года.

Норма среднемесячной температуры января для Бишкека составляет минус 2,7 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был январь 1976 года, когда средняя температура составила +1,6 градуса.

Самым холодным — январь 1969 года. Тогда среднемесячная температура воздуха составила минус 12 градусов.

Согласно прогнозу агентства по гидрометеорологии, 3 января в отдельных предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей снег, по остальной территории без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. В Бишкеке ночью 4-6 градусов мороза, а днем — 3-5 градусов тепла.