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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным было 2 января 1969 года

Самым холодным в Бишкеке (в те годы — Фрунзе) было 2 января 1969 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице температура опустилась до 28,6 градуса мороза.

Самым теплым второй день года был в 1979 году: воздух прогрелся до +15,5 градуса.

Отметим, ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2019 год, а погодных аномалий — с 1925 года.

Норма среднемесячной температуры января для Бишкека составляет минус 2,7 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был январь 1976 года, когда средняя температура составила +1,6 градуса. Самым холодным — январь 1969 года. Тогда среднемесячная температура воздуха составила минус 12 градусов.

Согласно прогнозу агентства по гидрометеорологии, 2 января в Кыргызстане без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Температура воздуха ночью — 3-5 градусов мороза, а днем — 4-6 градусов тепла.
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