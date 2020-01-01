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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным было 1 января 1955 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда — Фрунзе) было 1 января 1955 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

Тогда в столице зафиксировали 27,5 градуса мороза.

Самым теплым первый день года был в 1976 году, когда воздух прогрелся до +17 градусов.

Отметим, ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2019 год, а погодных аномалий — с 1925 года.

Норма среднемесячной температуры января для Бишкека составляет минус 2,7 градуса.

За время наблюдений самым теплым был январь 1976 года, когда средняя температура составила +1,6 градуса.

Самым холодным — январь 1969 года. Тогда среднемесячная температура воздуха составила минус 12 градусов.

Согласно прогнозу агентства по гидрометеорологии, 1 января ночью в отдельных районах снег, а днем без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. На горных участках дорог возможны снежные заносы. Ветер западный 4-9 метров в секунду. При этом в Бишкеке ночью будет 4-6 градусов мороза, а днем — 2-4 градуса тепла.
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