19:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Адвокаты обжалуют приговор по делу о модернизации ТЭЦ

Адвокаты подсудимых по уголовному делу о модернизации ТЭЦ получили копию приговора. Об этом 24.kg сообщил юрист, представляющий интересы бывшего премьер-министра Сапара Исакова, Нурбек Токтакунов. 

По его словам, он и его коллега Замир Жоошев готовятся обжаловать решение Свердловского районного суда. Не согласен с решением и намерен обжаловать его и защитник экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева Бактыбек Жумашев. Подадут ли заявления адвокаты других подсудимых, пока неизвестно. 

Напомним, что приговор по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека озвучен 6 декабря. Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штраф.
Ссылка:
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
Модернизация ТЭЦ Бишкека могла обойтись гораздо дешевле
Бывший директор ТЭЦ Бишкека рассказал об истинных причинах январской аварии
Семейный подряд. В проекте по модернизации ТЭЦ работают отец и сын Бримкуловы
Что хотели расчленять на ТЭЦ Бишкека? Выдержки из ТЭО
Депутаты поругались из-за ТЭЦ: Потерпите, если вам не нравится критика
На земле аккуратно расчленять. Депутаты зачитали выдержки из ТЭО по модернизации
Зачем модернизировали ТЭЦ. Версия правительства
Исхак Масалиев: Модернизация ТЭЦ и авария попахивают коррупцией
За какую цену покупали мебель для ТЭЦ Бишкека и энергокомпаний
Кто игнорирует депутатов? Список чиновников, не пришедших на заседание
Популярные новости
С&nbsp;января 2020 года пункт пропуска &laquo;Кордай&raquo; закроется С января 2020 года пункт пропуска «Кордай» закроется
В&nbsp;Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова В Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова
Фото дня. В&nbsp;городе&nbsp;Ош открыли кафе, в&nbsp;которое женщинам вход запрещен Фото дня. В городе Ош открыли кафе, в которое женщинам вход запрещен
Суд над экс-мэрами. Албеку Ибраимову дали 15&nbsp;лет, Кулматова освободили Суд над экс-мэрами. Албеку Ибраимову дали 15 лет, Кулматова освободили
Бизнес
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Золото&raquo; и&nbsp;&laquo;Платина 7&nbsp;500&raquo;! Скидка 50 процентов от MegaCom на номера «Золото» и «Платина 7 500»!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще «Газпром Кыргызстан» и MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще
Xiaomi Mi&nbsp;Note 10&nbsp;уже в&nbsp;продаже в&nbsp;O!Store + беспроводные наушники в&nbsp;подарок! Xiaomi Mi Note 10 уже в продаже в O!Store + беспроводные наушники в подарок!
Цифровое телевидение: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
24 декабря, вторник
19:26
Адвокаты обжалуют приговор по делу о модернизации ТЭЦ Адвокаты обжалуют приговор по делу о модернизации ТЭЦ
19:00
Цифра дня. 5 тысяч 620 воинов-афганцев проживает в Кыргызстане
18:46
Выдачу прав и номеров автомобилей просят оптимизировать
18:21
Нурбек Токтакунов обратился в милицию с заявлением об угрозах
18:17
В трех школах Бишкека построят новые корпуса