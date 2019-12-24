Адвокаты обжалуют приговор по делу о модернизации ТЭЦ

Адвокаты подсудимых по уголовному делу о модернизации ТЭЦ получили копию приговора. Об этом 24.kg сообщил юрист, представляющий интересы бывшего премьер-министра Сапара Исакова, Нурбек Токтакунов.

По его словам, он и его коллега Замир Жоошев готовятся обжаловать решение Свердловского районного суда. Не согласен с решением и намерен обжаловать его и защитник экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева Бактыбек Жумашев. Подадут ли заявления адвокаты других подсудимых, пока неизвестно.

Напомним, что приговор по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека озвучен 6 декабря. Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штраф.