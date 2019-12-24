Продам почку. Как кыргызстанцы едут на трансплантацию через посредников

Недавно в Казахстане задержали известного трансплантолога. Он, по утверждению следователей, входил в международную преступную группировку и за вознаграждение проводил пересадку почек. Пациенты — в основном граждане Израиля. Доноры приезжали в соседнюю республику из Узбекистана, Кыргызстана и Украины.

Желающих получить легкие деньги, как выяснилось, среди наших граждан немало. Объявления о продаже органов оставляют на различных сайтах. С авторами нескольких из них связалась корреспондент 24.kg, представившись родственницей пациента, нуждающегося в пересадке почки.

Долги и кредиты толкают на операцию

Таланту 32 года, живет в Бишкеке, работает переводчиком, а в свободное время таксует. «Но денег все равно не хватает. Долгов много, три кредита, один уже просрочен», — сказал он. «Объявление дал уже давно. За это время был один реальный звонок, но меня не устроила их цена — $16 тысяч. Согласен на $18 тысяч», — добавил Талант.

Мужчина оказался решительным. Был готов отправить свои данные, копию паспорта, встретиться и все обговорить. Единственное требование — аванс в 300 тысяч сомов, чтобы рассчитаться с долгами, иначе из страны его не выпустят.

Сергею тоже 32 года. «На пересадку должен был ехать в 2018-м, однако внезапно заболел отец, и вместо меня поехал брат. Операцию делали в Стамбуле (Турция). Его представили дальним родственником пациента по материнской линии. Делали через посредников апостиль, с документами все решили буквально за два-три дня, весь процесс знаю», — рассказал мужчина.

«Брат на руки получил около $14 тысяч. Позже он тоже стал посредником, но не надолго. Я неплохо зарабатываю, однако у каждого есть свои проблемы. Нужно решить имущественный спор, вознаграждение в $15 тысяч вполне бы устроило», — оценил Сергей свои услуги.

Предложение рождает спрос

В интернете ищут не только «покупателей», но и «продавцов» органов. «Срочно требуется донор почки за вознаграждение» — гласит еще одно объявление. Указано два номера телефона — один местный (оказался отключен), другой турецкий.

Через WhatsApp прислали целый список вопросов о наличии анализов на ВИЧ, туберкулез, загранпаспорта, семейном положении, где работаю и живу. Обещанное вознаграждение составило всего $8 тысяч. Никаких авансов, деньги только после операции. После того как я отправила часть анализов и обложку паспорта, скинули номер некоего Михаила. Вот какой диалог у нас с ним сложился.

«За неделю отправим»

— Насчет почки сразу скажу: нет. Часть печени нужна как раз I группы крови. Три человека нужно. Операция пройдет, скорее всего, в Индии, Нью-Дели. Люди, нуждающиеся в пересадке (граждане КР), небогатые.

— Деньги после операции. А где гарантия, что их выплатят, раз люди небогатые, едва на операцию наскребают?

— Допустим, вы все анализы сдали, документы сделали, отправили, в Индии врачи их смотрят, делают приглашение на вас и больного. Пишете согласие у нотариуса, что отдаете почку или часть печени своему родственнику безвозмездно. Если замужем, то супруг должен дать нотариально заверенное согласие. Мы забираем вашу ID-карту, летите с загранпаспортом, прилетаете — мы вам отдаем деньги, пишете, что претензий не имеете.

Бывали случаи, что люди обращались в органы с жалобами, а тут расписка двусторонняя. Обе стороны стараются все держать конфиденциально. Один заплатил деньги, другой получил, и до свидания. из переписки с посредником по поиску доноров

— Какое вознаграждение?

— $8 тысяч как за почку, так и за печень. Операция по пересадке печени немного сложнее, но со здоровьем никаких проблем не будет вообще. Она в течение трех месяцев восстанавливается полностью. А с почкой первые полгода как минимум ограничения. Я сам был донором, почку продал.

— И как живется?

— Нормально. Первые две-три недели было тяжело. Через неделю уже вернулся домой. Нахожусь в Бишкеке, я посредник через Стамбул. Напрямую никто не будет работать. Это уголовно наказуемо.

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— Как в таком случае люди едут на неродственную пересадку?

— Вы поедете как родственник, вам сделают документы, липовое свидетельство о рождении. Вас это уже не касается.

— Русский становится донором для кыргыза. Как оформляется родство?

— Ой, все делается. У нас в стране коррупция. Меняем в свидетельстве о рождении одного родителя, допустим, мамы — сестры, и вы летите как двоюродные брат/сестра. Делаем апостиль, прилагаем с переводом. Все через нотариуса, летите легально.

— То есть индусы не должны знать, что мы не родственники?

— Нет, конечно, иначе обратно сразу отправят. Я сам отдал почку девочке-кыргызке из Сокулука. Врачи не первый год занимаются этим, знают, улыбаются. Но документально все чисто, поэтому глаза закрывают и делают пересадку.

— Как быстро можно уехать?

— От вас зависит. Нужны справки о группе крови, ВИЧ, туберкулезе, УЗИ печени. Потом встретимся, нужно будет сделать печеночные тесты, проверить гепатиты и другое — все за один день можно успеть.

— Сколько получает посредник?

— Всего $300. Честно скажу: никто больших денег сегодня не платит ни донорам, ни посредникам.

Желающих очень много. У людей кредиты, проблемы. Прошлой зимой прямо наплыв был, очередь. Во время сезонных работ люди в достатке, а как холода начинаются, безработица... из переписки с посредником по поиску доноров

В теплый сезон, наоборот, ищем желающих. Сейчас пациент ждет в Индии. Один парень из Токмака поехал, однако не подошел, дали ему $500. Еще одного отправляли, но на границе не пропустили: у парня оказалась задолженность перед государством (находился в колонии-поселении). Опасно. Люди представляются нуждающимися, а потом так получается...

...На анализы Михаил отправил в конкретную лабораторию, на УЗИ тоже к определенному врачу, который «качественно проверяет». «Чем быстрее сделаете справки, тем лучше. Если завтра сдадим анализы, то в течение недели мы вас отправим. Дайте ответ сразу», — попросил Михаил.

Риски есть, гарантий нет

Кыргызстанцы, желая быстро и легко заработать крупную сумму денег (а по сути, не так уж и много), продают свои органы. Не исключено, что оставшаяся почка когда-нибудь откажет или во время операции что-то случится. Однако о рисках посредники предпочитают не говорить. Люди же, находящиеся на волоске от смерти, цепляются за любую соломинку. И пусть донор не родственник, и операция незаконна.

Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана, незаконная торговля органами или тканями человека наказывается штрафом до 3 тысяч расчетных показателей или лишением свободы до пяти лет.

Врачи заверяют: люди и с одной почкой живут достаточно неплохо. Некоторые даже рождаются с такой патологией, могут об этом не знать, а случайно выявляют при обследованиях.

«Перед операцией донор обследуется полностью, чтобы исключить все возможные для него риски. Чтобы в дальнейшем он мог прожить столько, сколько ему отведено. Врачи не будут рисковать здоровьем человека», — подчеркивают нефрологи.

Донорство, по их словам, — это большой шаг и милосердие. С одним условием — чтобы все было официально и по закону. Обращаясь же к непонятным посредникам, никакой гарантии безопасности и выполнения обещанного вы не получите.