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Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Суд по ремонту Исторического музея. Сапара Исакова обяжут прийти на заседание

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате.

Суд проходит под председательством судьи Марата Сыдыкова.

В ходе заседания стало известно, что обвиняемый Сапар Исаков отказывается выходить из конвойной комнаты. Адвокат Сапара Исакова Бакыт Афтандил уулу сообщил суду, что его подзащитный не намерен участвовать в процессе.

Судья повторно объявил перерыв. В случае, если подсудимый снова не явится на процесс, то председательствующий обяжет Сапара Исакова.

Напомним, что 10 декабря Сапар Исаков также отказался от участия в этом суде. По словам подсудимого, он отказался идти в суд после абсурдного приговора Свердловского райсуда по делу о модернизации столичной ТЭЦ.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.
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