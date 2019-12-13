11:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Иски Матраимовых против СМИ. Это попытка зачистить информационное поле

Депутат от парламентской фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко прокомментировала иски братьев Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка».

Она отметила, что всегда гордилась — Кыргызстан является страной с высоким уровнем свободы слова и разнообразием СМИ. Но, как показывает история, свобода слова нуждается в постоянной защите, а попытки ее ограничить не прекращаются.

«Я возмущена решением суда. Я резко осуждаю саму практику подачи таких исков и неадекватные решения судов в качестве попытки взять под контроль СМИ. Это недопустимо. Особенно перед парламентскими выборами. Подобные действия похожи на стремление взять под контроль информационное поле. Ведь речь идет о самых известных СМИ, которые не боятся поднимать проблемы, проводить расследования», — сказала нардеп.

Читайте по теме
Иск Матраимовых против СМИ. Правозащитники выступили за свободу слова

Она подчеркнула, что если бы верила в верховенство права, то могла бы надеяться на справедливое решение суда.

«Однако все указывает на то, что нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы действительно провести судебную реформу. Даже последнее решение Верховного суда, отказавшего Аиде Саляновой в пересмотре абсолютно политически ангажированного дела, указывает на это. Я поддерживаю и уважаю 24.kg, Kloop и «Азаттык» и рассчитываю на то, что политики, общество, граждане скажут свое слово, смогут защитить свободу слова», — добавила Наталья Никитенко.

Напомним, что Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ.
Ссылка:
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Иски против СМИ. На институт свободы слова идет массированная атака
Иск Матраимовых против СМИ. Ирина Карамушкина об опасности для свободы слова
Иски Матраимовых против СМИ. Омбудсмен готов выступить медиатором
Камчыбек Ташиев: Свобода слова — основной инструмент в борьбе с коррупцией
Иски Матраимовых против СМИ. Алмамбет Шыкмаматов о тех же граблях
Иск Матраимовых против СМИ. Правозащитники выступили за свободу слова
Иски Матраимовых к СМИ. Власти страны обязаны обеспечить защиту свободы слова
Жанар Акаев прокомментировал иск Матраимовых против трех СМИ
Иск Матраимовых против СМИ. Заседание суда назначено на 19 декабря
Иск в отношении 24.kg, «Азаттыка», Kloop подан с целью запугивания СМИ
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане похолодание и&nbsp;интенсивный снег Штормовое предупреждение: в Кыргызстане похолодание и интенсивный снег
Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву
Скандал с&nbsp;контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра
История с&nbsp;подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото История с подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото
Бизнес
БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ &laquo;Бакай Трансфер&raquo; БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ «Бакай Трансфер»
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo;: ареста имущества банка не&nbsp;было «Банк КЫРГЫЗСТАН»: ареста имущества банка не было
С&nbsp;Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети&nbsp;&mdash; 504 С Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети — 504
СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;минус 20&nbsp;процентов на&nbsp;зарядные устройства в&nbsp;O!Store СКИДКИ на смартфоны и минус 20 процентов на зарядные устройства в O!Store
13 декабря, пятница
11:12
Иски Матраимовых против СМИ. Это попытка зачистить информационное поле Иски Матраимовых против СМИ. Это попытка зачистить инфо...
11:08
Иски против СМИ. На институт свободы слова идет массированная атака
11:06
В ГНС установлены нарушения налогового законодательства на 14,5 миллиона сомов
11:02
БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ «Бакай Трансфер»
11:00
Иск Матраимовых против СМИ. Ирина Карамушкина об опасности для свободы слова