Иски Матраимовых против СМИ. Это попытка зачистить информационное поле

Депутат от парламентской фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко прокомментировала иски братьев Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка».

Она отметила, что всегда гордилась — Кыргызстан является страной с высоким уровнем свободы слова и разнообразием СМИ. Но, как показывает история, свобода слова нуждается в постоянной защите, а попытки ее ограничить не прекращаются.

«Я возмущена решением суда. Я резко осуждаю саму практику подачи таких исков и неадекватные решения судов в качестве попытки взять под контроль СМИ. Это недопустимо. Особенно перед парламентскими выборами. Подобные действия похожи на стремление взять под контроль информационное поле. Ведь речь идет о самых известных СМИ, которые не боятся поднимать проблемы, проводить расследования», — сказала нардеп.

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Она подчеркнула, что если бы верила в верховенство права, то могла бы надеяться на справедливое решение суда.

«Однако все указывает на то, что нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы действительно провести судебную реформу. Даже последнее решение Верховного суда, отказавшего Аиде Саляновой в пересмотре абсолютно политически ангажированного дела, указывает на это. Я поддерживаю и уважаю 24.kg, Kloop и «Азаттык» и рассчитываю на то, что политики, общество, граждане скажут свое слово, смогут защитить свободу слова», — добавила Наталья Никитенко.

Напомним, что Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ.