В пересмотре уголовного дела Аиды Саляновой отказано

Фото 24.kg. Экс-министр юстиции Аиды Саляновой.

Верховный суд вынес решение о пересмотре уголовного дела в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

Напомним, адвокаты настаивали на декриминализации в связи с вступлением в силу новых УК и УПК.

Ранее защита и сама Аида Салянова просили судебную коллегию под председательством судьи Шералы Камчибекова вынести законное и справедливое решение.

Прокурор просил оставить в силе обвинительный приговор.

Выйдя из совещательной комнаты, судьи зачитали решение, согласно которому в удовлетворении ходатайства адвокатов Аиды Саляновой отказано.

По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году Аида Салянова незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Она осуждена на 5 лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет.

Более того, в отношении Аиды Саляновой возбудили еще одно уголовное дело в рамках расследования незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева.