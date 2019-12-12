В пересмотре уголовного дела Аиды Саляновой отказано

Верховный суд вынес решение о пересмотре уголовного дела в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой.
Напомним, адвокаты настаивали на декриминализации в связи с вступлением в силу новых УК и УПК.
Ранее защита и сама Аида Салянова просили судебную коллегию под председательством судьи Шералы Камчибекова вынести законное и справедливое решение.
Прокурор просил оставить в силе обвинительный приговор.
Выйдя из совещательной комнаты, судьи зачитали решение, согласно которому в удовлетворении ходатайства адвокатов Аиды Саляновой отказано.
По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году Аида Салянова незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Она осуждена на 5 лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет.
Более того, в отношении Аиды Саляновой возбудили еще одно уголовное дело в рамках расследования незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева.