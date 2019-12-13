Иски Матраимовых против СМИ. Омбудсмен готов выступить медиатором

Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов готов выступить медиатором между СМИ и семьей Райымбека Матраимова, подавшей иски в суд. Об этом он сообщил 24.kg.

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По словам главного правозащитника, для этого одна из сторон должна обратиться к нему.

«Если ко мне будет обращение одной из сторон, я готов выступить медиатором», — сказал Токон Мамытов.

Он заявил, что в республике каждый имеет право защищать свои честь и достоинство в суде — и журналист, и чиновник, и даже Райымбек Матраимов.

На вопрос о соразмерности суммы иска в 60 миллионов сомов акыйкатчи ответил, что еще не до конца изучил его суть.

Касаясь допустимости судебных тяжб с бывшим госслужащим, которого обвиняют в коррупции, Токон Мамытов подчеркнул, что любого человека можно подозревать, но называть его коррупционером и преступником имеет право только суд.

«Пока я не читал документ, где в отношении бывшего чиновника (Райымбека Матраимова. — Прим. 24.kg) вынесен приговор, в котором указывается, что он преступник и нарушитель закона. Если журналисты не называли его коррупционером, суд разберется, вопрос будет снят и закрыт», — сказал омбудсмен.

На вопрос, законно ли судья Свердловского районного суда Бишкека Жылдыз Ибраимова вынесла определение об аресте банковских счетов трех изданий до начала судебного разбирательства, Токон Мамытов ответил, что, в случае если она превысила свои полномочия, журналисты вправе обратиться в органы прокуратуры.

Братья Матраимовы подали в суд иск к «Азаттыку», Kloop и 24.kg. Исковые претензии также предъявлены журналисту Али Токтакунову. Суммы исков о защите чести и достоинства Райымбека Матраимова составили: 22 миллиона сомов к «Азаттыку», 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.

Отметим, что 24.kg перепечатало расследование коллег из «Азаттыка» и Kloop о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. Перепечатку сделали многие СМИ.