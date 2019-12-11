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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Полного текста приговора все еще нет

По делу о модернизации ТЭЦ до сих пор нет полного текста приговора суда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Замир Жоошев, представлявший интересы бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

По его словам, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом по особо сложному делу полный текст приговора должен быть подготовлен не позднее трех дней с момента оглашения, и не позднее пяти суток его копия должна быть вручена осужденному и защитнику.

«Как всем известно, приговор оглашен 6 декабря (в пятницу). Соответственно 9 декабря (в понедельник) полный текст приговора должен быть готов. А сегодня судья обязана была вручить Сапару Исакову копию приговора. Однако до сих пор полного текста нет! Почему так поторопилась Инара Гилязетдинова с вынесением несправедливого приговора? Ответ, я считаю, всем очевиден», — отметил он.

Напомним, бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.
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