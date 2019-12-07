В СДПК Алмазбека Атамбаева уверены, что нынешняя власть оберегает Матраимовых

СДПК, поддерживающая бывшего президента Алмазбека Атамбаева, распространила заявление после приговора суда фигурантам уголовного дела о модернизации ТЭЦ.

В нем говорится, что это было не правосудие, а пародия на него, и указывается, что суд не нашел никаких признаков незаконного обогащения подсудимых, не установил наличие преступного умысла в их действиях, никак не доказал существования между ними противоправной связи.

«Алмазбек Атамбаев говорил о том, что преследование его самого и его сторонников — месть за Райыма Матраимова. И Сапар Исаков, уволивший в свое время Матраимова из таможни, говорил на суде о том же», — отметили социал-демократы.

Власть оберегает клан Матраимовых. Поэтому жестокий приговор Свердловского суда оказался для нас вполне ожидаемым. Политсовет партии СДПК

Судья Свердловского районного суда огласила решение — бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штраф.