12:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В СДПК Алмазбека Атамбаева уверены, что нынешняя власть оберегает Матраимовых

СДПК, поддерживающая бывшего президента Алмазбека Атамбаева, распространила заявление после приговора суда фигурантам уголовного дела о модернизации ТЭЦ.

В нем говорится, что это было не правосудие, а пародия на него, и указывается, что суд не нашел никаких признаков незаконного обогащения подсудимых, не установил наличие преступного умысла в их действиях, никак не доказал существования между ними противоправной связи.

«Алмазбек Атамбаев говорил о том, что преследование его самого и его сторонников — месть за Райыма Матраимова. И Сапар Исаков, уволивший в свое время Матраимова из таможни, говорил на суде о том же», — отметили социал-демократы.

Власть оберегает клан Матраимовых. Поэтому жестокий приговор Свердловского суда оказался для нас вполне ожидаемым.

Политсовет партии СДПК

Судья Свердловского районного суда огласила решение — бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штраф.
Ссылка:
просмотров: 604
Версия для печати
Материалы по теме
Приговор по делу о модернизации ТЭЦ. Эксперта удивило, что освободили Артыкбаева
Приговор по делу о модернизации ТЭЦ. Аргумент в копилку недоверия власти
Приговор по делу о модернизации ТЭЦ. Население не верит ни судам, ни власти
Суд по модернизации ТЭЦ. Пять важных вещей, о которых сказал Сапар Исаков
Суд по модернизации ТЭЦ. Ольга Лаврова отказалась от показаний против Артыкбаева
Дело энергетиков. Адвокат Сапара Исакова пожаловался генпрокурору
Суд по модернизации ТЭЦ. Обвиняемый признался, что оговорил Осмонбека Артыкбаева
Суд по модернизации ТЭЦ. Чиновник о взятке и о своем имуществе
Суд по модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев потребовал законсервировать теплоцентраль
Суд по модернизации ТЭЦ. У других компаний не было расчетов
Популярные новости
Вывод миллионов из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;два убийства. Новое расследование журналистов Вывод миллионов из Кыргызстана и два убийства. Новое расследование журналистов
Суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во&nbsp;время прений Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во время прений
Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в&nbsp;Дубае Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в Дубае
Дело энергетиков. Сапар Исаков о&nbsp;мести за&nbsp;увольнение Райымбека Матраимова Дело энергетиков. Сапар Исаков о мести за увольнение Райымбека Матраимова
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыли новую стерильную зону В международном аэропорту «Манас» открыли новую стерильную зону
Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи
В&nbsp;MegaPay доступны онлайн-квитанции по&nbsp;услугам &laquo;Газпром&raquo; и&nbsp;&laquo;Северэлектро&raquo; В MegaPay доступны онлайн-квитанции по услугам «Газпром» и «Северэлектро»
Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана
7 декабря, суббота
12:25
Китай выделит 13 правительственных стипендий для Кыргызстана Китай выделит 13 правительственных стипендий для Кыргыз...
12:12
Мэрия Бишкека просит горожан сообщать о задержках общественного транспорта
11:58
Кыргызстан узнал соперников по чемпионату Азии по футзалу
11:56
В СДПК Алмазбека Атамбаева уверены, что нынешняя власть оберегает Матраимовых
11:43
Кыргызстан поднялся на 29 позиций в рейтинге почтовых служб