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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на шестерых людей

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина прокомментировала приговор Свердловского районного суда бывшему премьер-министру Сапару Исакову, которого приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека.

По словам парламентария, проект модернизации ТЭЦ принимался депутатами парламента, соответственно, они также должны нести ответственность за его провал.

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«Приговор был вынесен не только Сапару Исакову, но и всей стране. Народ должен нести моральную ответственность и держать власть под контролем. Срок лишения свободы в 15 лет должны разделить между шестью людьми: экс-спикером Асылбеком Жээнбековым, экс-премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым, главами профильных комитетов Каныбеком Иманалиевым, Кожобеком Рыспаевым, бывшим главой комитета по бюджету и самим Сапаром Исаковым», — сказала Ирина Карамушкина.

Депутат считает, что практика таких приговоров не является реальной борьбой с коррупцией.

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«Судебная система — третья власть в стране. На судей смотрят, как на богов. Но при этом мы видим, что они принимают сторону обвинения. Согласно Конституции никто не обязан доказывать свою невиновность, но Сапару Исакову и другим обвиняемым пришлось это делать в суде. Это не борьба с коррупцией, а ее имитация. Ответственность лежит и на депутатах, которые не только принимали закон о модернизации ТЭЦ, но и должны были контролировать освоение денег. Ярые коррупционеры сейчас находятся во власти. Этот приговор показал, что власти расправляются с политическими оппонентами — сначала обессилили команду Алмазбека Атамбаева, а теперь по одному применяют рычаги давления при помощи силовых блоков», — добавила она.
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