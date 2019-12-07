Приговор по делу о модернизации ТЭЦ. Аргумент в копилку недоверия власти

Политолог Медет Тюлегенов прокомментировал 24.kg приговор Свердловского районного суда в отношении фигурантов уголовного дела о модернизации ТЭЦ.

По его словам, подобные судебные решения приведут к тому, что чиновники, находясь у власти, будут панически бояться брать на себя ответственность, чтобы не закончить карьеру в тюрьме.

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«К сожалению, дальше эта порочная практика будет развиваться. Приговор по делу энергетиков и экс-премьер-министров — охота на ведьм. Типичная попытка рассправиться с командой предшественника. Я не исключаю, что, может, у приближенных Атамбаева были в работе определенные моменты, которые могут иметь отношение к Уголовному кодексу», — сказал Медет Тюлегенов и добавил, что приговор — очередной аргумент в копилку тотального недоверия власти.

Сам факт того, как проходил процесс по делу модернизации ТЭЦ, свидетельствовал о политической подоплеке и желании развалить ресурсную базу Атамбаева. Медет Тюлегенов

Накануне судья Свердловского районного суда огласила решение — бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штраф.