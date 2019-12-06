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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Приговор по делу о модернизации ТЭЦ. Население не верит ни судам, ни власти

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова прокомментировала 24.kg приговор фигурантов уголовного дела о модернизации ТЭЦ.

По ее словам, о правомерности приговора она судить не может, поскольку не знакома с материалами дела, но верит адвокатам, что в ходе рассмотрения были допущены значительные процессуальные нарушения.

«Сейчас ни одному институту власти практически не верят. К сожалению, стало печальной традицией, когда последующий президент расправляется со своим предшественником и его командой. Атамбаев боролся с бакиевцами, сейчас власть борется с атамбаевцами. Ничего не меняется, и это пугает. Население теряет доверие, что ведет к радикализации общества. Наша судебная и правоохранительная системы зависимы и крайне политизированы. Наши управленцы забывают о том, что легитимность — это не кресло, а доверие», — сказала Чолпон Джакупова.

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Она добавила: пока власти не понимают, что народ должен трудиться во благо страны не по принуждению, а из убеждений. Глава «Адилета» напомнила, что пока чиновники находятся в эшелоне власти, они не задумываются о том, что могут попасть в жернова той системы, которую породили.

Сегодня, отметим, судья Свердловского районного суда огласила решение — бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев, экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов. Бывший глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов и экс-коммерческий директор предприятия Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штраф.
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