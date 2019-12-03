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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд по модернизации ТЭЦ. Акт приемки объекта одобрили при Сооронбае Жээнбекове

«Акт приемки модернизированной ТЭЦ Бишкека проходил под непосредственным руководством правительства, которым тогда полтора года руководил Сооронбай Жээнбеков», — заявил сегодня на суде бывший премьер-министр Сапар Исаков.

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Дело энергетиков

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон. Выступать начал бывший премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, акт о приемке в эксплуатацию ТЭЦ никто не отменял. В нем четко прописано, что передаваемая китайской стороной теплоцентраль полностью соответствует параметрам, которые заданы соглашением с китайской стороной.

«Почему в обвинительном заключении нет упоминания, что Сооронбай Жээнбеков был в то время премьер-министром, а аппарат правительства поручил одобрить акт приемки? Почему об этом нигде не упоминается? Как такое может быть?» — заявил Сапар Исаков.

Задачей правоохранительных органов, АКС ГКНБ, следователей было не упоминать Сооронбая Жээнбекова, потому что на него ляжет тень.

Сапар Исаков

«Надо быть справедливыми. Я не говорю, что он (Сооронбай Жээнбеков. — Прим. 24.kg) сделал что-то плохое. Все работали ради интересов страны, чтобы ТЭЦ ввести в эксплуатацию, чтобы Кыргызстан ушел от энергозависимости, чтобы не вводили веерные отключения. Я никого не обвиняю, потому что каждый из нас активно участвовал в проекте, работал, чтобы принести пользу стране. А в итоге мы сегодня оказались за решеткой», — подчеркнул бывший премьер-министр.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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