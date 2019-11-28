Дело энергетиков. Ольга Лаврова отказалась выступать в прениях

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд приступил к прениям сторон.

Бывший министр финансов Ольга Лаврова отказалась выступать в прениях, отметив, что согласна с доводами своего адвоката, который выступил ранее. Напомним, Дастан уулу Улан отметил, что Ольга Лаврова, будучи главой профильного ведомства, подписывая кредитный договор с «Эксимбанком» КНР, лишь выполняла свои полномочия и обязанности.

Ее защита попросила суд оправдать бывшего министра в связи с отсутствием состава преступления в ее действиях.

Гособвинение просит приговорить экс-министра финансов Ольгу Лаврову к семи годам и шести месяцам лишения свободы и взять под стражу в зале суда.

Напомним, по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и в коррупции.