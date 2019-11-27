Дело энергетиков. Адвокат просит оправдать Жанторо Сатыбалдиева

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Выступая в прениях сторон, адвокат обвиняемого экс-премьер-министра КР Жанторо Сатыбалдиева Марат Эшперов попросил суд оправдать его подзащитного за отсутствием состава преступления.

Ранее прокурор Марат Кулжабаев просил приговорить бывшего главу кабмина и еще троих подсудимых к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам адвоката, доводы гособвинения о том, что Жанторо Сатыбалдиев подписал распоряжение правительства об одобрении соглашения льготного покупательского кредита между Кыргызстаном и «Эксимбанком» Китая, не принял во внимание отсутствие ТЭО, заведомо зная об этом, не состоятельны.

«Жанторо Сатыбалдиевым 2 декабря 2013 года подписано постановление правительства о проекте Закона «О ратификации кредитного соглашения между КР и «Эксимбанком» КНР». Этот документ одобрило правительство, и законопроект был направлен в Жогорку Кенеш на рассмотрение. Отдельным пунктом правительство просило рассмотреть ЖК во внеочередном порядке, как неотложный, в соответствии с Конституцией. В редакции той Конституции неотложные законопроекты рассматривались в таком порядке. Ничего криминального в том, что в постановлении был такой пункт, нет. Парламентом закон рассмотрен, подписан президентом и в установочном порядке вступил в силу. Он по сей день не утратил силу», — сказал Марат Эшперов.

Адвокат добавил, что правительство является коллегиальным органом и один из принципов — коллегиальность и личная ответственность его членов.

«Распоряжение подписывается премьер-министром. Документы, подписанные моим подзащитным по модернизации ТЭЦ, не являются его единоличным решением. Эти обстоятельства с условием вступления в силу контрактно-кредитного соглашения, с наличием не утратившего силу закона, свидетельствуют о несостоятельности обвинения», — сказал Марат Эшперов.

Напомним, по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека с СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.