Дело энергетиков. Осмонбека Артыкбаева просят приговорить к выплате штрафа

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд приступил к прениям сторон.

В своей речи гособвинители заявили, что вина подсудимого Осмонбека Артыкбаева доказана полностью материалами дела и показаниями свидетелей.

Прокуроры попросили суд приговорить бывшего министра энергетики к штрафу в размере 5 миллионов сомов. При этом гособвинение просит учесть, что Осмонбек Артыкбаев частично погасил ущерб.

Бывший министр энергетики перечислил на расчетный счет Генеральной прокуратуры 100 миллионов сомов.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.