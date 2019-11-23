Экс-сотрудник Седьмого управления МВД выиграл суд у «Азия Ньюс»

Экс-сотрудник Седьмого управления МВД Бакыт Матмусаев выиграл суд у кыргызскоязычного издания «Азия Ньюс». Об этом 24.kg сообщил член политсовета СДПК Адиль Турдукулов.

Он, напомним, выступал общественным защитником информационного ресурса. По словам Турдукулова, бывший милицейский чиновник обиделся на серию публикаций о нем и посчитал их клеветническими. Свой моральный ущерб он оценил в 10 миллионов сомов. Иск подал в Октябрьский районный суд.

«Судья А.Жеенбекова исковое требование частично удовлетворила, присудив только 15 тысяч сомов. Будет ли обжаловать истец решение, пока неизвестно», — отметил Адиль Турдукулов.

Газета «Азия Ньюс» проиграла в суде вице-премьер-министру Женишу Разакову и министру ВД Кашкару Джунушалиеву. Обоим ресурс должен выплатить по 1 миллиону сомов. Истцы просили по 10 миллионов каждый.