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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Сапар Исаков опровергает переговоры с ТВЕА в 2010 году

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На процессе начался допрос подсудимых. Первым допрашивается бывший премьер-министр Сапар Исаков. Перед дачей показаний он поинтересовался, почему опять отсутствуют эксперты Г.Асанова и Евгений Хафизов. Судья ответила, что пока не могут обеспечить их явку.

Напомним, ранее Сапар Исаков отказывался участвовать в процессе, пока суд не обеспечит явку этих экспертов (они проводили судебно-экономическую и судебно-строительную экспертизы).

Сегодня обвиняемый бывший глава правительства решил начать с рассказа своей биографии. Гособвинение возмутилось.  

«Так будет яснее, когда и где я работал», — объяснил Сапар Исаков.

По его словам, для модернизации ТЭЦ Бишкека, помимо ТВЕА, проводились переговоры еще с двумя компаниями.

«В октябре 2008 года тогда еще мэр столицы Нариман Тюлеев писал, что для частичной замены оборудования на теплоцентрали необходимо $500 миллионов», — рассказал суду Сапар Исаков.

Он опроверг информацию о проводимых в 2010 году переговорах в Китае по модернизации ТЭЦ Бишкека с ТВЕА, где цена проекта указывалась меньше $360 миллионов.

«Это полный бред. Это неправда, ложь. Вот я вам прочитаю отчет посла КР в Китае. По нему ясно, что никаких переговоров по модернизации ТЭЦ в Китае не проводилось», — заявил Сапар Исаков.

Напомним, о переговорах в 2010 году ранее сообщал бывший высокопоставленный сотрудник ЦАРИИ Алексей Елисеев. По его словам, стоимость проекта модернизации ТЭЦ Бишкека никогда не рассматривалась чиновниками Кыргызстана выше $150 миллионов.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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