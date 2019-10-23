Дуйшенбек Зилалиев не давал свидетельских показаний против Алмазбека Атамбаева

Экс-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев не давал показаний против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg заявила адвокат чиновника Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, Дуйшенбек Зилалиев рассказал следователям, отвечая на вопросы относительно выдачи лицензии на месторождение Терек-Сай, что поручений ему Алмазбек Атамбаев не давал и он с ним данный вопрос не обсуждал.

Дуйшенбек Зилалиев также рассказал, что обнаружил имя Субихи Пархати только в материалах дела, а раньше об этом человеке даже не слышал. «Зилалиева обвиняют, что он якобы как-то повлиял на исход аукциона, когда продавали лицензию на месторождение Терек-Сай. Но это нелепо. И, по его словам, Алмазбек Атамбаев никогда его не спрашивал об этой лицензии», — рассказала Таалайгуль Токтакунова.

Из материалов дела следует, что ОсОО, которое приобрело в итоге лицензию, на тот момент не принадлежало Пархати. Он стал его главой через месяц. Таалайгуль Токтакунова

Военная прокуратура вчера вручила бывшему главе Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Дуйшенбеку Зилалиеву уведомление о подозрении в совершении преступления по статье «Соучастие в коррупции» УК КР.

В ходе расследования уголовных дел, связанных с коррупционными деяниями Алмазбека Атамбаева, установлено, что он якобы с целью получения лицензии на месторождение сурьмы по заниженной стоимости в коррупционную схему вовлек Дуйшенбека Зилалиева и статс-секретаря Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Шерикула Султанова.

«Исполняя незаконное указание Дуйшенбека Зилалиева, Шерикул Султанов провел фиктивный тендер по заниженной стоимости в $130 тысяч. Победу присудили аффилированному с Алмазбеком Атамбаевым ОсОО «Инвестиционная компания «Хуасинь». Дуйшенбек Зилалиев, заведомо зная о незаконности проведенного тендера и явно заниженной стоимости, в сговоре с Алмазбеком Атамбаевым незаконно выдал лицензию на разработку месторождения в Чаткальском районе с запасом сурьмы на $103,6 миллиона», — говорится в сообщении.