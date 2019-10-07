За что в ответе члены временного правительства, рассказал Азимбек Бекназаров

Экс-генеральный прокурор Кыргызстана Азимбек Бекназаров призвал голосовно не обвинять членов временного правительства в кровопролитии в 2010 году и других грехах. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Азимбек Бекназаров посетовал, что, как только стоило собраться членам временного правительства всем вместе после долгого перерыва, в обществе снова начались обвинения в их адрес.

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«Я хочу попросить журналистов не интерпретировать факты, а правильно писать историю. Кто такие члены временного правительства? Не путайте их с революционерами. Нас обвиняют в кровопролитии 2010 года. Разве в тот день был убит хоть один военный? Временное правительство — это 14 человек, которые взяли на себя ответственность в сложный период, чтобы направить все в правовое русло. Потом мы разошлись, и больше мы не во власти», — сказал Азимбек Бекназаров.

«С подачи Алмазбека Атамбаева нас еще обвинили в ограблении банковских ячеек. Если бы мы взяли деньги, то Атамбаев не назначил бы Темира Сариева премьер-министром. Тем более ни один человек не пожаловался, что мы украли его деньги. В ячейках было $2 миллиарда. Спросите у власти, пришедшей в 2011 году, где эти деньги», — добавил Азимбек Бекназаров.