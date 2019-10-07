13:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

За что в ответе члены временного правительства, рассказал Азимбек Бекназаров

Экс-генеральный прокурор Кыргызстана Азимбек Бекназаров призвал голосовно не обвинять членов временного правительства в кровопролитии в 2010 году и других грехах. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Азимбек Бекназаров посетовал, что, как только стоило собраться членам временного правительства всем вместе после долгого перерыва, в обществе снова начались обвинения в их адрес.

Читайте по теме
Вскрытие ячеек в АУБ в 2010 году было незаконным

«Я хочу попросить журналистов не интерпретировать факты, а правильно писать историю. Кто такие члены временного правительства? Не путайте их с революционерами. Нас обвиняют в кровопролитии 2010 года. Разве в тот день был убит хоть один военный? Временное правительство — это 14 человек, которые взяли на себя ответственность в сложный период, чтобы направить все в правовое русло. Потом мы разошлись, и больше мы не во власти», — сказал Азимбек Бекназаров.

«С подачи Алмазбека Атамбаева нас еще обвинили в ограблении банковских ячеек. Если бы мы взяли деньги, то Атамбаев не назначил бы Темира Сариева премьер-министром. Тем более ни один человек не пожаловался, что мы украли его деньги. В ячейках было $2 миллиарда. Спросите у власти, пришедшей в 2011 году, где эти деньги», — добавил Азимбек Бекназаров.
Ссылка:
просмотров: 647
Версия для печати
Материалы по теме
Азимбек Бекназаров о непубличных встречах с президентом. О чем говорят
Сооронбая Жээнбекова попросили отпустить Алмазбека Атамбаева под домашний арест
Азимбек Бекназаров не собирается в Малайзию, а сын пытается устроиться в МИД
Азимбек Бекназаров сменил профессию. Теперь он журналист
Азимбек Бекназаров намерен отказаться от исполнения иска к Атамбаеву
Азимбек Бекназаров не понял, как он стал свидетелем событий в Кой-Таше
Азимбек Бекназаров предлагает Атамбаеву набрать группу сильных адвокатов
Азимбек Бекназаров: Уулумдун президенттик аппаратка келиши өзүнүн эмгеги
Азимбек Бекназаров прокомментировал назначение сына в аппарат президента
Атамбаев — сбитый летчик. Кто теперь сможет оппонировать президенту
Популярные новости
Преподаватель из&nbsp;Турции не&nbsp;смог полюбить Бишкек и&nbsp;рад, что скоро уедет Преподаватель из Турции не смог полюбить Бишкек и рад, что скоро уедет
Фото дня. Омурбек Бабанов и&nbsp;Омурбек Текебаев на&nbsp;свадьбе сына Руслана Казакбаева Фото дня. Омурбек Бабанов и Омурбек Текебаев на свадьбе сына Руслана Казакбаева
В&nbsp;Бишкеке были слышны выстрелы из&nbsp;автоматов. ГУВД рассказало, что произошло В Бишкеке были слышны выстрелы из автоматов. ГУВД рассказало, что произошло
Водителя автобуса, под колесами которого погиб школьник, задержали Водителя автобуса, под колесами которого погиб школьник, задержали
Бизнес
День города&nbsp;Ош вместе с&nbsp;MegaCom День города Ош вместе с MegaCom
Изучи историю автомобиля перед покупкой в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Изучи историю автомобиля перед покупкой в приложении «Мой О!»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; и&nbsp;авиакомпания FlyArystan обсудили двустороннее сотрудничество ОАО «МАМ» и авиакомпания FlyArystan обсудили двустороннее сотрудничество
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;KIA Motors АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и KIA Motors
13:01
«Гелендвагены» из свадебного кортежа нарушили ПДД. Ехали «змейкой»
13:01
Школьные автобусы. Как организовать перевозку детей для обеспечения безопасности
12:57
Ремонт дорог в Бишкеке. На улице Жунусалиева вырубят более 300 деревьев
12:53
Милиция задержала мужчину, сбежавшего из зала суда в Бишкеке
12:45
Азимбек Бекназаров о непубличных встречах с президентом. О чем говорят